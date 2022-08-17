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Суббота, 20 августа 2022, 10:54 мск

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«У вас трубы не той системы»: фальшивые коммунальщики опустошали карманы жителей Подмосковья

В Подмосковье задержаны участники преступной группы, которые выманивали деньги у местных жителей, выдавая себя за работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Воскресенска, Жуковского, Зарайска, Люберец, Орехово-Зуева и Подольска пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. Полицейскими выявлена криминальная схема, по которой действовали злоумышленники. Представляясь работниками управляющей компании, они обходили квартиры жителей Московского региона и убеждали их заменить водопроводные трубы, якобы находящиеся в аварийном состоянии. На самом же деле такой необходимости не было», – рассказала Волк.

По словам представителя МВД, чтобы склонить граждан к совершению сделки, подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Жильцам, у которых не имелось требуемой суммы, сообщники предлагали оплатить работу частично.

По предварительным данным, своих сбережений лишились 20 жителей Московской области. Следователем следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («мошенничество»), которые соединены в одно производство.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и десять активных участников. В ходе обысков по адресам их проживания и в офисе следователями изъяты типовые бланки и договоры, печати, банковские карты, тетради с черновыми записями, а также образцы труб», – отметила Волк.

Девятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении, одному – домашний арест.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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