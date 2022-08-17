«Дым рассеивается»: Рослесхоз заявил, что небо над Рязанской областью и Подмосковьем стало чище

Воздух в Рязанской области и Подмосковье, где ощущается запах гари от пожаров, стал чище. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства.

«Дым в московском регионе и Рязанской области рассеивается», – говорится в сообщении ведомства.

В подтверждение Рослесхоз разместил кадры, снятые лесопожарными камерами в ряде населенных пунктов.

В то же время, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за состоянием воздуха в столице.

«В связи с появлением 17 августа в социальных сетях информации о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения», – заявили в пресс-службе столичного управления.

Ранее сообщалось, что жители ряда районов столицы и Подмосковья ощущают запах гари. При этом в Комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что в регионе нет действующих пожаров на торфянниках и в лесах. Специалисты считают, что причиной появления запаха стал локализованный пожар в Рязанской области.

Власти столицы направили на помощь в тушении этого пожара 240 спасателей и три вертолета.

Москва, Андрей Дорофеев

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