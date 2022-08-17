Трое иностранных налетчиков отобрали в Москве рюкзак с деньгами

Столичные оперативники по горячим следам задержали троих приезжих из ближнего зарубежья, совершивших разбойное нападение. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Двое потерпевших находились около торгового центра на Рязанском проспекте, когда на них напали злоумышленники. Распылив содержимое газового баллончика, подозреваемые похитили рюкзак с денежными средствами, принадлежащий одному из потерпевших. Проходившая мимо женщина, став свидетельницей происшествия, позвонила в полицию. В настоящее время один из пострадавших госпитализирован с травмой головы и ожогом глаз», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в возрасте от 29 до 35 лет, один из которых ранее судим. При задержании у злоумышленников изъято около трёх миллионов рублей.

Следствием ОМВД России по Нижегородскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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