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Суббота, 20 августа 2022, 10:55 мск

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Трое иностранных налетчиков отобрали в Москве рюкзак с деньгами

Столичные оперативники по горячим следам задержали троих приезжих из ближнего зарубежья, совершивших разбойное нападение. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Двое потерпевших находились около торгового центра на Рязанском проспекте, когда на них напали злоумышленники. Распылив содержимое газового баллончика, подозреваемые похитили рюкзак с денежными средствами, принадлежащий одному из потерпевших. Проходившая мимо женщина, став свидетельницей происшествия, позвонила в полицию. В настоящее время один из пострадавших госпитализирован с травмой головы и ожогом глаз», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в возрасте от 29 до 35 лет, один из которых ранее судим. При задержании у злоумышленников изъято около трёх миллионов рублей.

Следствием ОМВД России по Нижегородскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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