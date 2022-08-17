Дебошир избил трех медиков в одной из больниц Подмосковья

Житель Балашихи избил трех медиков в одном из местных медучреждений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«16 августа текущего года в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений, расположенных на шоссе Энтузиастов, ворвался мужчина, который нанес телесные повреждения трём сотрудникам хирургического отделения», – говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными и доставлен в отдел полиции по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения.

Дознавателем в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Балашихинской областной больнице. Отмечается, что в результате нападения пострадал заведующий первым хирургическим отделением Михаил Коптев.

Москва, Андрей Дорофеев

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