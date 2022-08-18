Кольца и браслеты: гражданин Китая попался в Шереметьево на контрабанде драгоценностей

Гражданин КНР, прибывший в Россию из Катара, пытался незаконно ввести драгоценности почти на 4 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшего авиарейсом Доха – Москва 26-летнего гражданина КНР, который пытался провезти незадекларированные ювелирные изделия. Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате досмотра его багажа инспектор обнаружил 17 ювелирных изделий – серьги, браслеты, цепочки и кольца», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота со вставками из бриллиантов, аметистов, перламутра, оникса и малахита. Стоимость товаров составила около 3,8 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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