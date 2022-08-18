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Суббота, 20 августа 2022, 10:56 мск

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Ворвались через балкон: налетчики вынесли из квартиры в Пущино сейф с оружием и ценностями

Двое приезжих из ближнего зарубежья совершили ночью вооруженный налет на одну из квартир в Подмосковье. Жертвой разбоя стал 18-летний местный житель, сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Молодой человек пояснил, что ночью двое злоумышленников, отжав балконную дверь, проникли к нему в квартиру, расположенную на первом этаже, и, используя предмет, похожий на нож, высказывая в его адрес угрозы, похитили металлический сейф с принадлежащим его семье имуществом – гладкоствольным оружием, ювелирными украшениями, банковской картой и наличными деньгами. Сумма ущерба составила почти 400 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В задержании злоумышленников участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из угрозыска Подмосковья и межмуниципального управления МВД «Серпуховское». Силовую поддержку им оказали бойцы СОБР «Рысь» Росгвардии.

«По подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимые уроженцы одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 27 и 30 лет», – отметила Петрова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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