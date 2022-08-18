«Для снижения рисков»: посещение лесов Подмосковья запретили до конца августа

Власти Подмосковья для обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание граждан в лесах региона на период с 19 по 28 августа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 19 по 28 августа 2022 года пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. Доступ в леса ограничен», – заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По его словам, эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах – установлением на территории земель лесного фонда высокого (четвертого) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России.

«Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. Ограничения, введенные на прошлой неделе только на востоке области, теперь будут действовать на территории всех лесов Подмосковья и продлены до 28 августа. Только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, 7 из которых произошли 16 августа. Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Без угрозы населенным пунктам и объектам экономики», – добавил Филимонов.

В филиалах лесничеств ГКУ «Мособллес» усилено патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками МВД, на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов.

«ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, все силы и средства пожаротушения (в том числе резервные) приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха граждан», – добавили в Комитете лесного хозяйства.

Как сообщал «Новый День», в последние двое суток в ряде районов Москвы и Подмосковья ощущается запах гари, снизилась прозрачность воздуха. Специалисты объяснили это пожарами в Рязанской области. В данном регионе огнем охвачено более 180 гектаров. Рослесхоз обвинил рязанских чиновников в сокрытии масштаба пожаров. МЧС экстренно наращивает группировку, задействованную в тушении.

Москва, Андрей Дорофеев

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