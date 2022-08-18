Пострадали пассажиры: две маршрутки столкнулись на Каширском шоссе столицы

Два человека пострадали при столкновении маршрутных такси, которое произошло сегодня в столице на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По предварительным данным водитель маршрутного такси «Газель» совершил столкновение с ожидающим разрешающего сигнала светофора маршрутным такси «Мерседес». В результате дорожной аварии пострадали две женщины – пассажирки автомобилей «Газель» и «Мерседес», которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения города», – говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП проводится административное расследование.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что на участке аварии движение осуществляется по трем полосам из четырех. «По возможности объезжайте данный участок», – посоветовали в дептрансе.

Москва, Андрей Дорофеев

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