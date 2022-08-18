«Всё – профанация»: экономику России ждет крах – без кадровых решений и системных мер по выходу из кризиса

Экономику России ожидает крах, если в стране немедленно не начнутся кардинальные экономические реформы, аналогичные тем, что были в Сингапуре, Китае и послевоенной Германии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, у правительства РФ нет системной программы по выходу из кризиса, а налоги убивают бизнес.

«Продажи и производство автомобилей практически равны нулю – сократились в десятки раз. Встали продажи квартир, в Москве – на 50-70%, в Московской области практически вообще остановились. Зайдите в торговые центры – людей на 30% меньше, и 30-40% магазинов закрыты – это где были магазины, принадлежащие иностранным владельцам. Производство нефти и газа падает тоже. И это касается всего. Да, например, производство мебели – это отложенная вещь, потому что сейчас покупаем мебель в те квартиры, которые купили в прошлом году. Значит – через год и производство мебели упадет. Я причин для оптимизма не вижу. Ужасные условия для ведения бизнеса, налоги, которые только растут и вводят новые, никаких мер поддержки нет. Это все профанация», – подчеркнул Ковалев.

Глава движения предпринимателей также отметил, что за последние полгода провел десятки встреч с бизнесменами – лишь единицы получили помощь. «Какую получить меру поддержки при импортозамещении? Ничего в Интернете нет. Ноль! Стране нужны мощные экономические реформы. Но у правительства нет вообще никакой программы. [Есть] ответ на какие-то мелкие ежедневные действия – тут чего-то подправили, тут… Госдума – это вообще ужас… Вот сейчас поправки к закону о рекламе убивают весь малый и средний бизнес в рекламе полностью, вводят монополиста зачем-то… У нас что, проблемы с рекламой?» – обратил внимание он.

«Я начал понимать в чем дело. Почитайте биографию наших министров и депутатов Госдумы. Это люди, которые ни одного часа не работали в реальном бизнесе, в реальной экономике. Это все теоретики – младшим научным сотрудником в институте, потом старшим, потом где-то в министерстве – ведущим специалистом, начальником отдела, потом – в правительстве. И теперь он руководит отраслью, ничего в ней не понимая… Вообще должен быть ценз в правительстве. В Госдуме должны работать люди, которые 10 лет отработали в своем собственном частном бизнесе, развили его до уровня без этих «прихватизаций», госзаказов до уровня 2-10 млрд рублей в год, уж молчу про 100 – и вот эти люди знают прекрасно проблемы экономики, проблемы бизнеса, знают, что нужно делать. И тогда не будут появляться, как эти чертики из ладанки, вот эти проекты поправок в закон», – считает Ковалев.

«Уверен, что президент в ближайшее время проведет мощнейшие кадровые перестановки, привлечет предпринимателей, а предприниматели готовы стать опорой для президента, помочь. Мы же класс собственников. Нам-то куда бежать? Большинство предпринимателей – это патриоты России. Мы не хотим никуда уезжать, мы хотим жить богато и счастливо в России», – заявил Ковалев.

При этом предприниматель полагает, что нужно кардинально менять налоговую систему и денежно-кредитную политику. «Налоговый кодекс – 650 страниц, ни один бухгалтер не в состоянии его изучить. Налоги, которые убивают бизнес. Мы платим налогов в 3 раза больше, чем в Америке. Я не ученый, но знаю, что, если взять долю налогов к ВВП, она у нас в 3 раза больше, чем в Америке. Нужно дать кредиты, сейчас реально предприниматель может получить кредит под 15-25%, а нужен – под 2%. Как я могу конкурировать с американцами, если у него кредит 2%, а у меня нет? Про курс доллара промолчали ученые. Какое импортозамещение при курсе доллара 60 (рублей)? Это выгодней купить в Китае, чем производить у нас. К нам поехали мигранты – почему? Потому что у нас у нас курьер 1,5 тысячи долларов получает. У себя 300-400, а у нас 1,5 тысячи, в долларах если считать. И огромное количество этих несуразиц, непонятностей в нашей экономике, в нашем законодательстве, а у ученых – все хорошо», – отметил он.

«Я уверен, что, если в России немедленно не начнутся мощные экономические реформы, аналогичные тем, которые были в Сингапуре, Китае, послевоенной Германии, то нас ждет крах. И вот эти эйфории, что у нас все хорошо… у нас шок еще впереди, санкции еще не заработали», – заключил Ковалев.

Москва, Мария Соколова

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