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Суббота, 20 августа 2022, 10:58 мск

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Убийство двух малолетних детей матерью: женщина в момент преступления была невменяема

Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дело об убийстве в Москве матерью двух малолетних детей. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, после экспертиз 37-летняя женщина, совершившая преступление, признана нуждающейся в принудительном лечении.

По версии следствия, вечером 20 февраля 2021 года женщина, находясь в квартире одного из жилых домов в Ясном проезде, совершила убийство двух своих малолетних детей 3 и 11 лет, после чего причинила себе повреждение в области шеи. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь.

В ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних), была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой женщина признана нуждающейся в принудительном лечении.

«В момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», – уточнили в СК.

Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении к женщине принудительных мер медицинского характера передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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