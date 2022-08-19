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Суббота, 20 августа 2022, 10:58 мск

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Подмосковный СК проверяет информацию о незаконно заточённом в приют сыне матери-инвалида

Следкомитет начал проверку опубликованной в соцсетях информации о ребенке, которого полгода незаконно удерживают в приюте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях о том, что органы опеки полгода незаконно удерживают в приюте 10-летнего мальчика, где он якобы подвергается побоям. Будут получены объяснения от сотрудников органов опеки, социального учреждения, матери мальчика», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что следователям предстоит установить причины и обстоятельства получения ребёнком телесных повреждений, а также ненадлежащего реагирования со стороны должностных лиц детских учреждений и органов опеки.

Ранее в соцсетях появились публикации, рассказывающие о ребенке, которого органы опеки Долгопрудного направили в приют, поскольку его мать перенесла инсульт и частично парализована. Авторы отмечают, что родительских прав мать-инвалид лишена не была.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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