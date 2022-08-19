Оперативный эксперимент: подмосковный пенсионер заказал похищение родственников полицейским

Житель Подмосковья заказал похищение супругов, являющихся его близкими родственниками, чтобы завладеть принадлежащими жертвам деньгами. В роли исполнителей заказа выступили правоохранители, которые задокументировали подготовку преступления, сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, в конце июля 2022 года обвиняемый, располагая информацией о наличии у родственников крупной денежной суммы, с целью ее завладения, решил организовать и совершить их похищение. Реализуя задуманное, он подыскал сообщников, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов. В ходе неоднократных встреч обвиняемый сообщил им персональные сведения на потерпевших и передал денежные средства в размере 100 тысяч рублей на расходы, связанные с перемещением потерпевших из Краснодарского края в столицу и арендой помещения, где мужчина планировал их удерживать и выдвигать требование о передаче денег», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, преступление выявлено и предотвращено в ходе совместной работы следователей столичного следуправления Следственного комитета и оперативных сотрудников уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве.

«Инсценировка похищения проходила в рамках оперативного эксперимента. При силовой поддержки московского отряда специально назначения «Гром» фигурант задержан на месте преступления», – отметили в пресс-службе.

68-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений). С ним проведены необходимые следственные действия, в том числе очные ставки и обыск по месту его проживания на территории Московской области, в ходе которого изъяты личные вещи, а также технические устройства, представляющие интерес для следствия.

Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Москва, Андрей Дорофеев

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