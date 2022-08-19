Угрожали убийством: суд арестовал одного из нападавших на врачей больницы в Балашихе

Суд арестовал одного из участников группового нападения на сотрудников хирургического отделения Балашихинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры, суд избрал в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганского нападения на врачей в Балашихе, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 17. 10. 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее главное следственное управление СК по Московской области сообщало, что нападение произошло утром 16 августа.

«Несколько человек ворвались в хирургическое отделение ГБУЗ МО «ЦРБ Балашиха», где сначала избили заведующего отделением, а затем двух врачей, нанося при этом множество ударов в жизненно-важные органы руками и ногами, в том числе в голову, и высказывая угрозы убийством. Довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам и скрылись», – отмечали в СК.

Через день после происшествия был задержан один из нападавших. Розыск остальных участников нападения продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

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