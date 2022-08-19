Ловкость рук: при досмотре в Шереметьево гость с юга украл дорогие часы

Полицейские задержали мужчину, который при прохождении досмотра в аэропорту Шереметьево украл дорогие часы у другого пассажира. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево с заявлением обратился гражданин и сообщил, что неизвестный похитил принадлежащие ему часы, которые он положил в лоток при прохождении пункта досмотра в аэровокзальном комплексе. Сумма ущерба составила 330 тысяч рублей. Сотрудники транспортной полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемого в совершении кражи. Аксессуар присвоил проходивший досмотр вслед за потерпевшим мужчина», – говорится в сообщении ведомства.

Транспортные полицейские по имеющимся приметам выявили злоумышленника во время посадки в самолёт и доставили в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался житель Республики Дагестан 1967 года рождения. В содеянном он сознался, похищенное изъято, отметили в пресс-службе.

Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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