Рабочего раздавило стеной на юго-востоке Москвы

Рабочий погиб сегодня на юго-востоке столицы в результате обрушения стены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«По предварительной информации на ул. Крутицкий Вал в нежилом 8-этажном здании при демонтаже на рабочего обрушилась стена. Мужчина погиб на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ход процессуальной проверки по факту гибели строителя контролируется прокуратурой. На место выехал первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube