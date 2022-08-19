Рабочего раздавило стеной на юго-востоке Москвы

Рабочий погиб сегодня на юго-востоке столицы в результате обрушения стены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации на ул. Крутицкий Вал в нежилом 8-этажном здании при демонтаже на рабочего обрушилась стена. Мужчина погиб на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ход процессуальной проверки по факту гибели строителя контролируется прокуратурой. На место выехал первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

Москва, Андрей Дорофеев

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