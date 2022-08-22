Уходя, отобрал телефон: насильник напал на женщину на востоке столицы

Следствие ходатайствует об аресте 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении на востоке столицы изнасилования и грабежа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

«По данным следствия 20 августа 2022 года мужчина, находясь в подвальном помещении жилого дома, расположенного по Открытому шоссе в городе Москве, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении женщины 1979 года рождения, а также похитил принадлежащий ей мобильный телефон», – говорится в сообщении ведомства.

Фигурант задержан, его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. В ближайшее время, как добавили в пресс-службе, следствие намерено ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

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