Охраняемая парковка не помогла: иномарку стоимостью 6 млн рублей угнали на западе Москвы

Полиция задержала четверых участников криминальной группы, угнавших с охраняемой парковки на западе столицы иномарку, стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки, расположенной в жилом доме на Проспекте Вернадского, неизвестные похитили автомобиль, принадлежавший одному из жильцов. Материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий через несколько часов сотрудниками ДПС похищенный транспорт был остановлен на улице Поляны. За рулём находился 32-летний житель Москвы. Документов на машину у водителя не имелось, и мужчину доставили в отдел полиции. В тот же день на улице Академика Глушко оперативниками были задержаны остальные подозреваемые – трое мужчин от 29 до 37 лет, причастных к похищению автомобиля.

Как установили полицейские, злоумышленники обратили внимание на дорогостоящую иномарку, которая долгое время, не выезжая, стояла на парковочном месте. Выбрав удобный момент, когда на парковке никого не было, угонщики открыли машину с помощью специального устройства, завели мотор и уехали. Транспортное средство злоумышленники планировали продать.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Всем задержанным предъявлено обвинение.

В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвёртый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»