Более десятка детей пострадали на дорогах Москвы за неделю

Почти полторы сотни человек, среди которых 12 детей, получили травмы на дорогах столицы в течение минувшей недели. Еще шесть человек за тот же период погибли, сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С 15 по 21 августа2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 147 получили ранения. В числе пострадавших 12 детей в возрасте до 16 лет», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, наиболее распространёнными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств (58 случаев) и наезды на пешеходов (43 случая). В 35% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов.

С участием мототранспорта произошло 23 ДТП, с участием велосипедистов – 6. Самым аварийными днями стали вторник и среда, когда было зарегистрировано по 23 дорожно-транспортных происшествия. Наименьшее число аварий произошло в субботу – 13 ДТП.

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции на истекшей неделе пресечено 496 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения», – добавили в Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

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