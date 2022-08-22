56 лет на страже общака: жителя Подмосковья будут судить за принадлежность к числу «воров в законе»

Пожилой житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Следствием установлено, что с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе» с криминальным прозвищем «Апакела», – говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, являясь «авторитетом» и проживая проживая во Владимирской и Московской областях, мужчина с 60-х годов прошлого века осуществлял координацию действий организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии.

«Занимая высшее положение в преступной иерархии, обладая непререкаемым авторитетом среди лиц из криминальной среды, на территории своего криминального влияния – Союза Советских Социалистических Республик, а затем Российской Федерации, Республик Абхазия и Грузия, (фигурант) неоднократно принимал участие во встречах «воровских сходках» с лицами из числа так называемых «воров в законе», создавал условия для сращивания интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер преступного влияния», – добавили в прокуратуре Подмосковья.

Следователем проделана масштабная работа по сбору и закреплению доказательств: порядка 15 допросов свидетелей, множественные осмотры, а также иные следственные действия, которые проводились на территории различных регионов, – отметили в Следкомитете. Назначены и получены заключения психолого-лингвистической и психолого-психиатрической экспертиз. Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофннв

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