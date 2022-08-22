«Что из этого выйдет, никто не знает»: России грозит серьезное сокращение экономики

Российская экономика рискует не выйти на запланированные правительством целевые показатели. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на пресс-конференции в Москве. По мнению экспертов, ситуацию усугубляет общемировая рецессия, которая может привести к сокращению экспорта российских энергоресурсов.

В частности, экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша обратил внимание на радикальное изменение структуры отечественной экономики. «Экономика практически перестала импортировать то, что она импортировала до сих пор. Из-за этого очень резко упало потребление. Не только потребление конечное, но потребление так называемое инвестиционное, – то есть, оборудование, комплектующие, сырье, которые использовались в российском производстве. В результате начала радикально меняться структура российской экономики. ЦБ несколько месяцев назад это уже так мягко назвал структурной перестройкой», – пояснил он.

При этом экономист отметил, что некоторые секторы отечественной экономики очень сильно сокращаются из-за отсутствия сырья и комплектующих. «Этот процесс будет длиться, как минимум, 2-3 года. В итоге мы должны получить, если все будет идти вот так, как оно сейчас идет, другую структуру российской экономики, в которой внутреннего производства будет существенно меньше, чем было до сих пор. Общий объем российской экономики должен сократиться. При этом внутри его структуры доля производства сокращается, возможно, на горизонте трех лет сопоставимо с долей сокращения доходов от добычи и переработки нефти и полезных ископаемых. И пока этот баланс внутри структуры ВВП или структуры экономики нам неизвестен», – подчеркнул Ракша.

«Мы можем стремиться к некоторым целевым показателям, но что из этого выйдет, пока никто не знает. Удастся ли нам, грубо говоря, импортозаместить то, что мы до сих пор покупали за границей? Импортозаместить либо с помощью своего производства, либо с помощью какого-нибудь параллельно импорта... И вот мы сейчас находимся внутри этого совершенно непонятного, незнакомого, неизвестного нам процесса, который движется, руководствуясь некой своей логикой», – сказал он.

Директор по стратегии в компании «Финам» Ярослав Кабаков со своей стороны подчеркнул, что риски для России усугубляются «постепенным замедлением мировой экономики, что может вызвать достаточно сильную коррекцию по энергоресурсам». «Нас вытесняют из развитых экономик в развивающие. Мы тот же самый уголь из Европы переориентировали в развивающиеся страны. Нефть также уходит – у нас сейчас Индия, Китай перспективные направления перевода этих потоков. Но если в полной степени начнет проявляться рецессия, то развитые экономики покажут бОльшую стабильность с точки зрения объемов потребления и так далее», – пояснил он.

«Развивающиеся экономики в ситуации рецессии начнут очень быстро сокращать объемы потребления энергоресурсов. Это может привести к достаточно сильному сокращению объемов нашего экспорта», – заключил Кабаков.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ уточнило прогноз социально-экономического развития РФ до 2025 года, согласно которому ВВП России в 2022 году упадет до 4,2% вместо прогнозируемых в мае 7,8%. В 2023 году ожидается снижение показателя на 2,7%. С 2024 года ожидается рост экономики на 3,7%, в 2025 году – на 2,6%.

Москва, Мария Соколова

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