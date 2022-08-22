Опять до 120 за доллар? Минфин РФ готовит резкий обвал рубля

России в первом квартале 2023 года стоит ожидать существенного ослабления курса рубля, который может вновь скатиться до отметки 120 за доллар – на фоне сокращения экспорта энергоресурсов в условиях общемировой рецессии. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их мнению, Минфин РФ заинтересован в таком обвале национальной валюты, потому что главная его задача – наполнение бюджета, а не рост экономики.

В частности, экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша обратил внимание на отмену бюджетного правила в этом году и отсутствие у Минфина других механизмов наполнения казны. «Экспортные доходы, которые превышают возможности экономики по их утилизации, адаптации ведут к росту инфляции, к резкому палению конкурентоспособности национальных производителей. И поэтому эти излишние экспортные доходы, которые, как правило, связаны с полезными ископаемыми, все пытаются каким-то образом стерилизовать. В нашем случае они стерилизовывались в резервном фонде. Из-за чего так скакнул рубль? Из-за того, что они перестали стерилизовываться в резервном фонде на вот эти 10 месяцев», – пояснил он.

«У нас ненефтегазовый сектор – то есть, обычная экономика, не связанная с экспортом энергоносителей, – сейчас резко сжимается. Условно, возьмем автомобильное производство, где не приходят комплектующие, – заводы не работают, люди не получают зарплату, автомобили не продаются. Это все не попадает в ВВП. То есть, налоги не поступают в бюджет. Надо эту дырку чем-то закрывать. Сейчас она закрывается вот этими самыми нефтегазовыми доходами, которые, вместо резервного фонда, напрямую попадают в бюджет. Но в следующем году начнет действовать нефтяное эмбарго сначала на сырую нефть в начале декабря, потом на нефтепродукты, начиная с марта. В результате – экспортные доходы от продажи энергоносителей должны достаточно сильно упасть. Это можно компенсировать только слабым рублем. С точки зрения Минфина, самое главное наполнить бюджет. Минфин не отвечает за экономический рост. Минфин отвечает за наполнение и расходование бюджета. Поэтому, с точки зрения Минфина, в такой ситуации самое простое, самое перспективное – это ослабить рубль», – констатировал Ракша.

В этой связи эксперт также отметил, что Минфин РФ практически согласовал бюджетное правило, которое начнет действовать со следующего года. «Это должно очень сильно повлиять на курс рубля. Другими словами, он вернется в желаемый коридор от 70 до 80 рублей за доллар на первый квартал 2023 года – желаемый для Минфина, поскольку Минфину нужно наполнять бюджет. Курс рубля для Минфина гораздо важнее, чем средства от экспорта нефтегазового сектора, которые он сейчас получает в бюджет напрямую», – отметил Ракша.

Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков со своей стороны обратил внимание на переориентацию российского экспорта на развивающиеся рынки, что в условиях наметившейся рецессии мировой экономики может подтолкнуть рубль к более глубокому падению. «Развивающиеся экономики в ситуации рецессии начнут очень быстро сокращать объемы потребления энергоресурсов. Это может привести к достаточно сильному сокращению объемов нашего экспорта. Здесь появится, так скажем, двойная нагрузка на бюджет, и в принципе ситуация, которую мы видели в феврале с курсом 120 (рублей за доллар) может достаточно быстро повториться», – полагает он.

«Нам необходимы и новые механизмы, и новая структура экономики… Видимо, будет делаться попытка на развитие внутреннего производства и так далее. Но опять же, если сейчас параллельный импорт у нас будет, если у нас восстановятся потоки по импорту, конкурировать с таким сильным рублем внутреннему производителю по отношению к поставляемым товарам будет просто невозможно. Поэтому конечно логично ожидать некого отката и ослабления рубля», – заключил Кабаков.

Стоит отметить, что официальный курс доллара за завтра, 23 августа, составляет 59,7419 рубля, евро – 59,5344. В марте после введения западных санкций американская валюта поднималась в цене до 121 рубля, – евро превышал отметку в 130 рублей.

Москва, Мария Соколова

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