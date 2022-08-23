Задержали 20 лет спустя: двое приятелей убили в Подмосковье девять человек, включая ребенка

Двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве девяти человек, в том числе, ребенка, совершенном в Подмосковье в 2002 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В рамках систематической работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет на изучение к следователю ГСУ СК России по Московской области из архива поступило уголовное дело о зверских убийствах девяти человек, среди которых 8-летний ребенок, совершенных 9 и 10 февраля 2002 года. При этом тела семи человек были найдены в деревне Псотино Луховицкого района Московской области в соседних домах. На следующие сутки в поселке Ряжский Рязанской области обнаружены тела еще двух мужчин, скончавшихся от ножевых ранений в собственном домовладении. На протяжении 20 лет убийства оставались не раскрытыми и лица, их совершившие, не были установлены и не понесли наказание», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе изучения архивного уголовного дела следователь обратил внимание, что с места убийства пяти человек была изъята бутылка водки со следами пальцев неустановленного человека. Через сутки от эксперта поступил ответ о совпадении следа с бутылки с отпечатками 49-летнего жителя Ставропольского края, ранее судимого за совершение ряда преступлений.

Следствие было возобновлено. Мужчину доставили к следователю, на допросе он дал признательные показания, рассказав о мотивах и обстоятельствах убийства, а также о своем соучастнике. Спустя месяц второй фигурант также был задержан. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

Выяснилось, что первыми жертвами мужчин стала хозяйка дома, ее 8-летняя дочь и их гости. Мотив – личные неприязненные отношения, вызванные ревностью. Совершив убийство пяти человек, злоумышленники отправились в соседний дом, так как его хозяева видели их в гостях у соседей и являлись свидетелями. Затем соучастники поехали в Рязанскую область. Там на железнодорожной станции они познакомились с двумя местными жителями и проследовали к ним в дом с целью распития спиртного. Однако в процессе употребления алкоголя между ними завязался конфликт, в ходе которого обвиняемые совершили убийство новых знакомых.

«В ходе допроса один из обвиняемых дал следователю признательные показания и сообщил об обстоятельствах еще одного убийства, которое соучастники совершили 8 февраля 2002 года на территории города Москвы. В ближайшее время данное уголовное дело поступит из следственных органов ГСУ СК России по Москве на соединение в одно производство с уголовным делом об убийстве девяти человек», – добавили в следуправлении.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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