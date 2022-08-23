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Вторник, 23 августа 2022, 11:36 мск

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Опасная беспечность: 170 человек погибли в Подмосковье на ж/д путях с начала года

В Подмосковье с начала года на железнодорожных путях погибли 170 человек, многие из них – при переходе в не предназначенных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За 3 года пассажиропоток на железнодорожном транспорте вырос на 33%, он пользуется популярностью. Вместе с тем нельзя забывать, что железная дорога – место повышенной опасности. С начала года в Подмосковье на ж/д путях погибли 170 человек, основные причины гибели – несанкционированный переход, невнимательность, нежелание покупать билет и игнорирование транспортной дисциплины», – отметила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова в ходе оперативного совещания с губернатором Андреем Воробьёвым.

В минтрансе отметили, что на опасных тропах с начала года погибли 89 человек, при этом, в среднем в 600-800 метрах от места происшествия был санкционированный переход. На пешеходных переходах погибли 44 человека, не заметив запрещающего сигнала светофора. Еще 34 человека погибли, прыгая с платформ, чтобы сократить путь или не платить за билет. Также отмечено, что чаще всего на железной дороге гибнут дети и пенсионеры.

Для повышения безопасности на железной дороге за 3 года построено 30 новых переходов, а с 2013 года построен 71 путепровод с переходами. В этом году работа продолжается, в том числе и с помощью новых методов – например, с привлечением волонтёров.

«Ежедневно на станциях Подмосковья дежурят 1 тыс волонтёров, которые за день предотвращают более 10 тыс нарушений. В этом году будут открыты переходы через ж/д пути в Химках, Реутове, Дедовске, Люберцах и Раменском, а в 2023 году – в Ленинском и Серпухове. Также в этом году строятся 6 путепроводов в Опалихе, Аникеевке, Раменском, Апрелевке, Быково, Лесном городке и Лобне», – добавили в министерстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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