С запахом уголовного дела: контрабандную парфюмерию на 30 млн рублей изъяли в Москве

Таможенники выявили на складе одного из столичных торговых центров 15 тысяч упаковок контрабандных духов и туалетной воды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы.
«Духи и туалетную воду на 30 млн рублей изъяли таможенники в Москве. 15 тысяч упаковок нелегального парфюма Chanel, Lacoste, Dior, Tom Ford и другого нашли на складе ТЦ рядом с Савеловским вокзалом», – говорится в сообщении.
Как отметили в ФТС, проверка показала, что духи произведены в Евросоюзе и ОАЭ. При этом нет документов, подтверждающих факт декларирования товаров. Также на продукции отсутствовала маркировка, что говорит о том, что товары могли ввезти в РФ незаконно.
По данному факту проводится проверка. Правонарушителям грозит ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей по ст. 194 УК РФ, добавили в таможенном ведомстве.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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