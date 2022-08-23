Опрокинувшаяся детская горка задавила ребенка в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове 10-летний мальчик погиб в результате падения на него детской горки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 22 августа 2022 года мальчик находился на детской игровой площадке, расположенной в пос. Деденево. При катании с горки произошло опрокидывание конструкции на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Следственным отделом по городу Дмитрову подмосковного следуправления СК по факту халатности должностных лиц, повлекшей гибель ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Следователем осуществлён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, а также представители управляющей компании и должностные лица, произведены обыски, изъята необходимая регулирующая содержание игровой площадки документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

«В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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