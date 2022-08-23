российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 августа 2022, 13:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Неудачный шоппинг: сумку за 1,7 млн рублей изъяли в Шереметьево у пассажирки из США

Незадекларированную брендовую сумку стоимостью 1,7 млн рублей изъяли в аэропорту Шереметьево у пассажирки, прилетевшей из США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Дорогостоящую дамскую сумку Hermes обнаружили таможенники в аэропорту Шереметьево в багаже 43-летней гражданки Российской Федерации, прилетевшей из Нью-Йорка. Пассажирка проследовала через «зеленый коридор» и не сообщила о наличии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Согласно заключению эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России, стоимость задержанного товара составила 1,7 млн российских рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники уточнили, что в действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

С запахом уголовного дела: контрабандную парфюмерию на 30 млн рублей изъяли в Москве / Более десятка детей пострадали на дорогах Москвы за неделю / Утомил старушку: жительница Подмосковья заказала убийство сына / Охраняемая парковка не помогла: иномарку стоимостью 6 млн рублей угнали на западе Москвы / Уходя, отобрал телефон: насильник напал на женщину на востоке столицы / Рабочего раздавило стеной на юго-востоке Москвы / Ловкость рук: при досмотре в Шереметьево гость с юга украл дорогие часы / Убийство двух малолетних детей матерью: женщина в момент преступления была невменяема

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, ЧП в Москве,