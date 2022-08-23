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Вторник, 23 августа 2022, 16:21 мск

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Школы Москвы примут рекордное число первоклашек

Рекордное число первоклашек – около 119 тысяч – пойдут в новом учебном году в школы столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В этом году в первые классы московских школ пойдет рекордное количество детей – около 119 тысяч. В том числе переводом из дошкольных групп в первые классы зачислены более 72 тысяч человек (более 63%). Первых учеников примут 28 новых учебных заведений, в том числе 10 зданий школ, 17 зданий детских садов и одна школа с дошкольным отделением», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за лето в столице был проведен текущий ремонт свыше 1,2 тысячи зданий школ и дошкольных групп. Благоустроено 206 территорий образовательных организаций. В школьных дворах установлено более 3,3 тысячи фонарей, что позволит жителям активнее использовать их в вечернее время для отдыха и занятий спортом.

Перед открытием в учреждениях образования пройдет генеральная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, а также санитарная обработка территорий. В школах и колледжах продолжится строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, среди которых обеззараживание воздуха безопасными для здоровья бактерицидными лампами закрытого типа, бесконтактная термометрия на входе в здание, использование антисептиков.

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации питания детей. За счет бюджета Москвы пятиразовым питанием будут обеспечены все дошкольники групп полного дня и учащиеся интернатов. Учащиеся первых-четвертых классов будут получать завтрак, учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей – завтрак и обед, а студенты колледжей – обед.

В общей сложности, в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,6 миллиона воспитанников, школьников и студентов – на 500 тысяч человек больше, чем в 2010-м, уточнили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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