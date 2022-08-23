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Вторник, 23 августа 2022, 16:22 мск

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Пострадавшего эвакуировал вертолет: движение по МКАД затруднено из-за серьезной аварии

Авария с участием, как минимум, трех автомобилей произошла на внешней стороне 83 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На внешней стороне 83 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Значительно затруднено движение в сторону Дмитриевского шоссе», – говорится в сообщении ведомства.

К настоящему моменту, по данным дептранса, движение ограничено по четырем полосам дороги.

Из видео, распространенного департаментом, следует, что такси на полном ходу врезалось в остановившуюся из-за поломки легковушку, которую пыталось взять на буксир другое авто. При этом под удар попал и водитель сломавшейся машины, стоявший на проезжей части.

«Водитель автомобиля «Шевроле» остановился из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное ТС совершил наезд автомобиль такси. В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир «Шевроле», уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, для эвакуации пострадавшего с места ДТП привлекался вертолёт Московского авиацентра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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