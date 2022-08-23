Шувалов доложил Путину о триллионной поддержке коммерческих банков и отказе от операций с долларом и евро

«ВЭБ.РФ» полностью отказался от операций с американской и европейской валютой. Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты – дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», – цитирует главу «ВЭБ.РФ» пресс-служба Кремля.

Шувалов также обратил внимание, что после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине и последовавших масштабных санкций «пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и с нашими клиентами». «Но нам эту работу удалось совершить, сделать. И я Вам докладываю, что к настоящему моменту мы построили полностью взаимодействие с российскими, с некоторыми зарубежными банками и с нашими клиентами», – доложил председатель «ВЭБ.РФ» главе государства.

При этом Шувалов пояснил, что «клиенты часто опасаются вторичных санкций». «Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить», – уточнил он.

Комментируя ситуацию с бизнесом ВЭБа, Шувалов отметил, что при взаимодействии с правительством и Центральным банком приняты все необходимые решения по регуляторным требованиям и предоставлению капитала. «По Вашему поручению Наблюдательный совет принял решение о выделении поручительств в пользу коммерческих банков на сумму 1 триллион 350 миллиардов рублей. Из этой суммы 860 миллиардов уже предоставлено коммерческим банкам, и они уже подписывают кредитные соглашения со своими заёмщиками. К настоящему моменту выдано 365 миллиардов рублей», – отчитался Шувалов перед главой государства.

Москва, Светлана Антонова

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