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Среда, 24 августа 2022, 10:08 мск

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Вымогали деньги: трое уроженцев Средней Азии похитили жителя Подмосковья

Полиция задержала троих злоумышленников, похитивших жителя подмосковного Подольска и вымогавших у него деньги под угрозой убийства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Оперативники Подольска задержали троих уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте от 25 до 27 лет, подозреваемых в разбойном нападении. Злоумышленники зашли в квартиру к 37-летнему местному жителю, заставили хозяина выйти из дома и сесть к ним в машину. После чего они вывезли мужчину в безлюдное место. Там, применяя насилие и угрожая ножом, требовали вернуть им якобы денежный долг», – говорится в сообщении ведомства.

Когда потерпевший отдал свою банковскую карту и сообщил нападавшим ПИН-код от неё, те, бросив мужчину на месте происшествия, отправились в отделение банка, где сняли наличные. Общая сумма ущерба составила 132 тысячи рублей.

Как добавили в пресс-службе, в ходе обысков у задержанных обнаружена и изъята похищенная пластиковая карта и нож, который использовался при совершении преступления. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты взяты под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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