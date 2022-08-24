российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 10:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Дебош во время пожара: трое зевак напали на полицейских в Мытищах

Правоохранители задержали в Мытищах троих мужчин, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По данным следствия, 22 августа вечером в г.о. Мытищи произошло возгорание торговых рядов и крыши кафе. Прибывшие на место пожара сотрудники МВД обратились к стоящим рядом с очагом возгорания гражданам с просьбой отойти на безопасное расстояние. В свою очередь, трое мужчин начали вести себя агрессивно, после чего нанесли несколько ударов полицейским», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Следкомитете, с подозреваемыми работают следователи. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении сотрудников МВД).

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Вымогали деньги: трое уроженцев Средней Азии похитили жителя Подмосковья / Опрокинувшаяся детская горка задавила ребенка в Дмитрове / Опасная беспечность: 170 человек погибли в Подмосковье на ж/д путях с начала года / Задержали 20 лет спустя: двое приятелей убили в Подмосковье девять человек, включая ребенка / Найден в Армавире: один из напавших на врачей в Балашихе пытался сбежать от следствия / ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной и обвинила в нем Украину / Убийцы контролировали передвижения жертвы: машину Дарьи Дугиной взорвали дистанционно / Угрожали убийством: суд арестовал одного из нападавших на врачей больницы в Балашихе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,