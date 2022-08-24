Дебош во время пожара: трое зевак напали на полицейских в Мытищах

Правоохранители задержали в Мытищах троих мужчин, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По данным следствия, 22 августа вечером в г.о. Мытищи произошло возгорание торговых рядов и крыши кафе. Прибывшие на место пожара сотрудники МВД обратились к стоящим рядом с очагом возгорания гражданам с просьбой отойти на безопасное расстояние. В свою очередь, трое мужчин начали вести себя агрессивно, после чего нанесли несколько ударов полицейским», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Следкомитете, с подозреваемыми работают следователи. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении сотрудников МВД).

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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