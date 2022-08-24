Считали карты: подпольное казино в Подмосковье выдавали за клуб ментальной арифметики

Правоохранители задержали пятерых организаторов подпольного казино, которое действовало в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
«По данным следствия, обвиняемые для проведения азартных игр приискали помещение на территории Подольского городского округа, в котором установили игровое оборудование – компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр. При этом игровой зал функционировал под видом клуба ментальной арифметики».
Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята документация, в том числе бухгалтерская, а также компьютерное оборудование в количестве 83 единиц. Проведены допросы, назначено проведение компьютерно-технической экспертизы.
Задержанным предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением доходов в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам – в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube