Ранее судимый житель Москвы насиловал 13-летнюю падчерицу

Житель столицы задержан за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве.

«По данным следствия, в период 2022 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Хорошевского района города Москвы, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК добавили, что ранее 45-летний фигурант уголовного дела был осужден за совершение преступления средней тяжести.

Москва, Андрей Дорофеев

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