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Среда, 24 августа 2022, 14:52 мск

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Принял за клад: частный извозчик присвоил в аэропорту Домодедово сумку с имуществом на полмиллиона

Транспортные полицейские задержали иностранца, который присвоил сумку, потерянную одной из пассажирок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В линейное управление МВД России в аэропорту Домодедово обратилась гражданка и попросила принять меры к розыску утерянной на территории воздушной гавани сумки, в которой находились личные документы, денежные средства в разной валюте, аксессуары и драгоценные украшения. Сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей», – уточнили в полиции.

В результате сотрудники транспортной полиции при просмотре записей с камер видеонаблюдения установили обстоятельства кражи и подозреваемого в совершении хищения имущества потерпевшей. «В объектив попал момент, как на привокзальной площади выпавшую у пассажирки сумку забирает подъехавший к аэропорту водитель легкового автомобиля», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан по адресу временного проживания и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался иностранный гражданин 1975 года рождения, занимающийся в столице частным извозом. В содеянном мужчина сознался. Похищенное изъято.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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