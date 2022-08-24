Пожилой москвич растлевал несовершеннолетнюю девочку с помощью мессенджера

Житель столицы растлевал несовершеннолетнюю девочку, ведя с ней переписку через мессенджер. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«В августе 2022 года мужчина, используя мобильный телефон, подключенный к интернету, через один из мессенджеров вступил в переписку с девочкой, не достигшей 12-летнего возраста с которой познакомился во дворе жилого дома. Войдя в доверие и воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, вел переписки сексуального характера, после чего просил ребенка присылать фотоматериалы интимного характера», – говорится в сообщении ведомства.

Через непродолжительное время девочка рассказала об этом родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Останкинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Как добавили в Следкомитете, сегодня следствие ходатайствует перед Останкинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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