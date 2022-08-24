российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 17:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«В ходе конфликта вышли на улицу»: гастарбайтеры устроили массовую драку в Измайлово

Массовая драка произошла в подмосковном Измайлово между гражданами одного из государств Средней Азии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области.

«22 августа в дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение о том, что на одной из площадей происходит драка. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из кафе, расположенных в поселке Измайлово, между группой граждан начался словесный конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, где произошла драка», – рассказали в пресс-службе.

В отдел полиции доставили ранее судимого уроженца одной из республик Средней Азии 2003 года рождения. В отношении него составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).

Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», в драке участвовали 11 человек, все они граждане Таджикистана.

В результате инцидента двоих мужчин доставили в медучреждение, уточнили в подмосковном главке МВД.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание остальных участников», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Гастарбайтеры

Гастарбайтер в Подмосковье поджег бытовку с коллегами / Россия без гастарбайтеров? Станет ли заявление Путина началом новой миграционной госполитики / В Подмосковье мигранты совершили разбойное нападение на продуктовый магазин: один человек погиб / Спрос на дворников в России за неделю вырос вдвое / Собянин пообещал сократить число мигрантов в ЖКХ / «Это зарплата не для мигрантов»: столичная мэрия резко изменила отношение к гастарбайтерам / Миграционный коллапс и рост социальной напряженности: правительство РФ снова идет против Путина и провоцирует кризис / Этническое размывание и риск косовского сценария: нынешняя миграционная политика грозит России разрушением

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,