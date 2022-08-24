«В ходе конфликта вышли на улицу»: гастарбайтеры устроили массовую драку в Измайлово

Массовая драка произошла в подмосковном Измайлово между гражданами одного из государств Средней Азии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области.

«22 августа в дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение о том, что на одной из площадей происходит драка. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в одном из кафе, расположенных в поселке Измайлово, между группой граждан начался словесный конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, где произошла драка», – рассказали в пресс-службе.

В отдел полиции доставили ранее судимого уроженца одной из республик Средней Азии 2003 года рождения. В отношении него составили административный протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).

Как пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», в драке участвовали 11 человек, все они граждане Таджикистана.

В результате инцидента двоих мужчин доставили в медучреждение, уточнили в подмосковном главке МВД.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание остальных участников», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»