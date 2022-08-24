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Среда, 24 августа 2022, 18:48 мск

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Спасатели тушат крупный пожар на складе в Москве

Сегодня во второй половине дня произошел крупный пожар на складе в столичном районе Отрадное. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 16:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27. Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытию ПСП, по предварительной информации происходит загорание в трехэтажном складском здании на общей площади около 150 кв. м», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек. Он передан медикам для оказания помощи.

«К сожалению, в результате пожара есть пострадавшие», – отметили спасатели.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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