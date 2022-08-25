«С разбега сбил стелу»: жителя Наро-Фоминска будут судить за повреждение мемориала

Житель Наро-Фоминска предстанет перед судом по обвинению в повреждении мемориального комплекса памяти воинам, погибшим при защите Отечества. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием установлено, что 13 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории комплекса Аллеи героев в г. Наро-Фоминске возле мемориальной стелы посвящённой памяти воинам, павшим при защите Отечества, имея умысел на повреждение данного сооружения, с разбега сбил стелу двумя ногами. В результате произошло последующее разрушение плиты стелы. Таким образом, своими преступными действиями обвиняемый причинил ущерб объекту памяти погибшим воинам, а также причинил материальный ущерб администрации городского округа Наро-Фоминска на сумму более 280 тыс рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении 29-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

В СК добавили, что причиненный ущерб был возмещен обвиняемым в ходе расследования. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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