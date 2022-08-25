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Четверг, 25 августа 2022, 13:18 мск

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Не поделили склад: более 20 человек участвовали в массовой драке в Москве

Массовая драка участием более 20 человек произошла накануне на севере Москвы между сотрудниками частного охранного предприятия и коммерческой организации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

«В настоящее время установлено, что в драке на 2-й Магистральной улице принимал участие 21 человек, их личности установлены», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что драка произошла между работниками ЧОП и сотрудниками ООО, арендующими складские помещения. Причиной разногласий стали имущественно-хозяйственные вопросы.

«По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, который нарядом скорой медицинской помощи были госпитализирован. Для разбирательства в территориальный отдел полиции в настоящее время доставлены участники конфликта», – уточнили в главке.

Причины и обстоятельства конфликта выясняются, устанавливаются личности и местонахождение остальных участников потасовки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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