Подпольный офис на вокзале: гости столицы массово штамповали документы для мигрантов

В Москве задержаны участники среднеазиатской преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных документов для мигрантов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники главного управления на транспорте МВД России во взаимодействии с коллегами из полиции Москвы, ФСБ России и СК России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. По предварительным данным, злоумышленники изготавливали поддельные миграционные карты, паспорта, водительские удостоверения, патенты и другие документы. Затем сбывали фальшивки иностранным гражданам. Подпольный офис фигурантов располагался в техническом помещении одного из столичных вокзалов», – уточнила Волк.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по восьми адресам временной регистрации и проживания участников организованной группы.

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны предполагаемый организатор и трое активных соучастников – все уроженцы одной из среднеазиатских республик. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К административной ответственности за нарушение российского миграционного законодательства привлечены 18 иностранцев», – отметила представитель МВД.

Во время обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, дата-штампы о пересечении границы России, печати российских государственных органов, 280 незаполненных бланков миграционных карт с отметками о пересечении границы РФ, поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории РФ, водительские удостоверения, а также другие документы и предметы. Кроме того, оперативники транспортной полиции обнаружили более миллиона рублей, предположительно полученных в результате противоправных деяний.

«По имеющейся информации, в ходе криминальной деятельности участники группы способствовали незаконному пребыванию в России более 3 тысяч иностранных граждан. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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