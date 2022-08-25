Самосуд: подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах группового избиения подростка

Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства избиения подростка, которое зафиксировано на видео, распространенном в Telegram. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«По видео, размещенному в одном из мессенджеров, на котором трое подростков наносят удары молодому человеку в г.о. Шаховская, проводится проверка. Сотрудниками полиции установлены правонарушители. Ими являются несовершеннолетние местные жители в возрасте от 15 до 17 лет. Опрашиваются свидетели инцидента», – пояснила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в одном из Telegram-каналов была распространена видеозапись избиения подростка, которого нападавшие заподозрили в краже телефона.

Москва, Андрей Дорофеев

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