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Четверг, 25 августа 2022, 15:08 мск

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Путин сообщил о существенном росте доходов бюджета: но риски остаются

Фото: пресс-служба Кремля

Доходы российского бюджета поступают «нужными темпами», что говорит о стабилизации экономической ситуации, но риски для отечественной экономики остаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета всё-таки идёт нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время», – сказал глава государства, предваряя отчет Егорова.

Как пояснил Путин, такая ситуация говорит о стабилизации экономических показателей – «во всяком случае, на данный момент времени». «Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли…» – добавил президент.

Глава ФНС со своей отметил, что консолидированный бюджет по сравнению с полугодием 2021 года вырос на 32 процента, в сумме это плюс 4,1 трлн рублей. «Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как Вы абсолютно верно сказали, 24 процента – это, кстати говоря, два триллиона рублей – это ненефтегазовые доходы», – уточнил Егоров, добавив, что поступления от подоходного налога выросли на 14% по сравнению с прошлогодними показателями.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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