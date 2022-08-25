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Четверг, 25 августа 2022, 16:24 мск

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Лошади отделались испугом: здание конно-спортивного комплекса сгорело в Подмосковье

Крупный пожар произошел сегодня в здании конно-спортивного комплекса, расположенного в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 12.31 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Орлово, территория КП «Русь». В 14.24 – локализация пожара на площади 900 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Для тушения привлекались 19 единиц техники и 62 человека.

К настоящему моменту открытое горение на месте происшествия прекращено.

По данным из открытых источников, в Орлово располагается конный парк «Русь», который действует на территории конно-спортивного комплекса «Левадия».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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