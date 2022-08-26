российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 августа 2022, 09:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Один человек погиб: в Зеленограде мужчина расстрелял посетителей кафе

В одном из кафе Зеленограда мужчина открыл стрельбу в оппонентов, убив одного из них и ранив двоих. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 26 августа 2022 года в одном из кафе, расположенных в Зеленоградском административном округе между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевший 1989 года рождения скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, подозреваемый в совершении преступления 1984 года рождения задержан, по месту его жительства проводятся обыски. Следователи допрашивают очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы.

По факту убийства и покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Подпольный офис на вокзале: гости столицы массово штамповали документы для мигрантов / Не поделили склад: более 20 человек участвовали в массовой драке в Москве / Спасатели тушат крупный пожар на складе в Москве / Принял за клад: частный извозчик присвоил в аэропорту Домодедово сумку с имуществом на полмиллиона / Ранее судимый житель Москвы насиловал 13-летнюю падчерицу / С места ДТП скрылся: в столице микроавтобус сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе / Пострадавшего эвакуировал вертолет: движение по МКАД затруднено из-за серьезной аварии / Неудачный шоппинг: сумку за 1,7 млн рублей изъяли в Шереметьево у пассажирки из США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,