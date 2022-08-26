Один человек погиб: в Зеленограде мужчина расстрелял посетителей кафе

В одном из кафе Зеленограда мужчина открыл стрельбу в оппонентов, убив одного из них и ранив двоих. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 26 августа 2022 года в одном из кафе, расположенных в Зеленоградском административном округе между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевший 1989 года рождения скончался на месте, ещё двое с ранениями госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, подозреваемый в совершении преступления 1984 года рождения задержан, по месту его жительства проводятся обыски. Следователи допрашивают очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы.

По факту убийства и покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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