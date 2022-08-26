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Пятница, 26 августа 2022, 11:16 мск

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Вор скрутил в столице с иномарок зеркала на 850 тысяч рублей

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах зеркал с автомобилей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Установлено, что злоумышленник в вечернее время, выбрав момент, когда поблизости не будет прохожих, похитил запчасти с семи иномарок, припаркованных во дворах жилых домов. Похищенные зеркальные элементы он сбыл на рынках. Общий материальный ущерб составил более 850 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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