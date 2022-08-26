Водитель катера был пьян: ребенок получил увечья на Москве-реке

Ребенок получил тяжелые травмы в результате попадания под катер на Москве-реке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В четверг, 25 августа 2022 года, около 17 часов подросток во время тренировки на водных лыжах на реке Ока в Московской области получил травму ноги. По предварительным данным, маломерный катер, двигавшийся неподалеку от тренирующегося в воде ребенка, совершил на него наезд. В результате наезда несовершеннолетнему причинен тяжкий вред здоровью. Управлявший катером водитель предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с травмированием ребёнка. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

«По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования», – отметили в ведомстве.

Кроме того, транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Москва, Андрей Дорофеев

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