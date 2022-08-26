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Пятница, 26 августа 2022, 11:56 мск

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Ликвидированы в день обнаружения: за сутки в Подмосковье произошло 11 лесных пожаров

В минувшие сутки на территории Подмосковья было ликвидировано 11 лесных пожаров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«За 25 августа 2022 года на территории лесного фонда произошло 11 возгораний на общей площади 20,46 га. Все они ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», – говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что по три пожара ликвидировано в Ногинском и Московском учебно-опытном лесничествах (общая площадь 13,8 га и 6,22 га соответственно), по два пожара произошло в Клинском и Орехово-Зуевском лесничествах (0,07 га и 0,12 га), еще один пожар потушили в Истринском лесничестве на площади 0,25 га.

Как сообщал «Новый День», в предыдущие сутки на землях лесного фонда Московской области было ликвидировано 16 возгораний на общей площади 10,14 га.

В Комитете лесного хозяйства напомнили, что с 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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