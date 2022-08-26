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Пятница, 26 августа 2022, 15:04 мск

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Пострадал пассажир: грузовик врезался в пассажирский автобус на юге Москвы

Авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла сегодня на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня около 13.35 в районе дома 37 по Варшавскому шоссе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута е85. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем и автобусом», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры столицы, кроме автобуса грузовик зацепил еще два автомобиля, ожидавших разрешающего сигнала светофора. При столкновении пострадал пассажир автобуса.

Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

В дептрансе Москвы предупредили водителей, что движение в районе аварии затруднено.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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