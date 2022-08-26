СК готовит полиграф: москвичка увела чужого ребенка с детской площадки

Жительница Москвы увела с детской площадки чужую малолетнюю девочку, «чтобы купить угощение», однако мать ребенка требует привлечь ее к уголовной ответственности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«22 августа 2022 года многодетная мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности женщины, которая увела ее малолетнюю дочь с детской площадки, расположенной вблизи жилого дома на территории Преображенского района Москвы, однако вовремя была замечена и задержана заявительницей. По данному факту территориальным следственным отделом была организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы СК, в ходе проверки установлена личность женщины, ею является соседка заявительницы, проживающая в том же многоквартирном доме. Она пояснила, что намеревалась купить для ребенка угощение, так как ранее неоднократно уже приобретала для детей еду.

Следователями изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, с участием педагога-психолога опрошены дети заявительницы, также опрошены очевидцы и жители указанного дома.

Женщине, покинувшей детскую площадку с девочкой, следствием будет назначено и проведено психофизиологического исследования с применением полиграфа, добавили в Следкомитете.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего и доскональной проверки всех доводов следственным путем, руководителем главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андреем Стрижовым дано указание о возбуждении уголовного дела и передачи его для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел столичного управления», – отметили в пресс-службе ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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