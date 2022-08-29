Водителю было 19 лет: три человека погибли в ночной аварии на юго-востоке Москвы

Три человека погибли и одна девушка получила травмы при столкновении автомобиля с фонарным столбом, произошедшем ночью на юго-востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 августа в 1.44 часов на улице Братиславская в районе дома 6. По предварительным данным водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате дорожной аварии 19-летний водитель автомобиля и два его пассажира – 40-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались, еще один пассажир – 16 летняя девушка, с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение города», – говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП правоохранителями проводится проверка.

В прокуратуре Москвы отметили, что установление обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Юго-Восточного административного округа столицы.

Москва, Андрей Дорофеев

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